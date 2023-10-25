В Китае начали подделывать крымское вино

В Китае начали подделывать продукцию крымских виноделов. Об этом сообщила директор Южного регионального центра поддержки экспорта Ксения Слуцкая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопросы экспорта крымского вина в Поднебесную будут обсуждаться в ноябре на выставке в Шанхае. Если переговоры пройдут успешно, то первые партии будут отправлены в Китай к концу 2024 года. Это связано с длительностью оформления документов: каждая провинция имеет свое законодательство, процедура регистрации занимает около 7 месяцев. Выходить на китайский рынок без зарегистрированной торговой марки Слуцкая не рекомендует: «Есть конкретные пример, когда, мягко говоря, «заимствовали» торговый знак, и товар крымского производителя «производится» в Китае вообще без его участия»,– рассказала эксперт.

Симферополь, Лиана Макоба

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