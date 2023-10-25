Суд удовлетворил иск о возмещении вреда, причиненного Крыму в результате водной блокады

Арбитражный суд Республики Крым принял решение о полном удовлетворении исковых требований по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате водной блокады полуострова. Об этом сообщил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

Как уже сообщал «Новый День», Госсовет подал иск в первых числах июля. Первоначальная сумма предъявленных претензий превысила 152 миллиарда рублей.

Рассмотрение иска по существу началось в середине сентября, к тому времени сумма озвучиваемых претензий превысила 2 триллиона рублей. На этой неделе заявлялось уже о 5 трлн.

«По итогам судебного рассмотрения решено взыскать солидарно с Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственного агентства водных ресурсов Украины, Управления Северо-Крымского канала в пользу казны Республики Крым убытки в размере 152 млрд 622 млн 372 тыс 67 рублей, – сообщил сегодня Константинов. – Впереди – подсчет ущерба в результате транспортной, энергетической, финансовой, продовольственной блокад Крыма. Работа уже ведется».

Напомним, что Верховный суд Крыма рассматривает иск Общественной палаты РК о признании пострадавшими от водной блокады не только государство, предприятия и компании, но и крымчан, как частных лиц, и взыскать с Украины в их пользу компенсаций до 200 тысяч рублей на каждого.

Переговоры о механизме взимания компенсаций планируют вести с «бенефициарами украинского конфликта от коллективного Запада».

Симферополь, Олег Яковенко

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