В горах Крыма третьи сутки тушат пожар

В Бахчисарайском районе Крыма более двух суток тушат лесной пожар.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание произошло у подножия горы Бойко. Огонь удалось локализовать на площади 1,7 гектара, но справиться с ним пока не удается.
«Очаг располагается в скальных уступах, крутизна от 45 до 85 градусов, – пояснили в Минприроды РК, заверив, что опасности распространения огня вниз по склону в сторону населенного пункта Соколиное нет.
Сейчас пожар тушат около 50 сотрудников Бахчисарайского, Белогорского, Евпаторийского и Симферопольского лесохозяйств, используется авиация.
Несмотря на конец октября, в ряде районов Крыма сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Симферополь, Лиана Макоба
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