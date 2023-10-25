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Суббота, 28 октября 2023, 02:06 мск

Новости Крым

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В горах Крыма третьи сутки тушат пожар

В Бахчисарайском районе Крыма более двух суток тушат лесной пожар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание произошло у подножия горы Бойко. Огонь удалось локализовать на площади 1,7 гектара, но справиться с ним пока не удается.

«Очаг располагается в скальных уступах, крутизна от 45 до 85 градусов, – пояснили в Минприроды РК, заверив, что опасности распространения огня вниз по склону в сторону населенного пункта Соколиное нет.

Сейчас пожар тушат около 50 сотрудников Бахчисарайского, Белогорского, Евпаторийского и Симферопольского лесохозяйств, используется авиация.

Несмотря на конец октября, в ряде районов Крыма сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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