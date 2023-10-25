Крым и Севастополь оказались в числе отстающих по показателям научно-технологического развития

Крым и Севастополь оказались в числе отстающих по показателям научно-технологического развития в 2022 году. Исследование проводило РИА Рейтинг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в качестве исходных данных для анализа использовались показатели Росстата и Роспатента, демонстрирующие состояние сферы науки и технологий в регионах: наличие и характеристики материальной базы, являющейся фундаментом научно-технического прогресса, наличие и характеристики человеческих ресурсов, задействованных в рассматриваемой сфере, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.

Первую тройку, как и ранее, составляют Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан – на эти регионы приходится более 38% общероссийского объема отгруженных в 2022 году инновационных товаров, работ, услуг. Лидирующие позиции Москвы и Санкт-Петербурга объясняются наличием большого числа научно-исследовательских институтов, высоко квалифицированных кадров, функционированием высокотехнологичных производств, высоким уровнем развития науки и технологий. Татарстан, занимающий третью позицию в рейтинге, также является одним из научных, технологических и инновационных центров страны.

Крым и Севастополь оказались в седьмой десятке: РК, набрав 26,5 баллов из 100, занимает 61 место. Кстати, республика в 2022 году улучшила результат: по итогам 2021 года она находилась на 64 месте.

А вот Севастополь в рейтинге, наоборот, понизился: город, получив 25,85 балла, опустился с 57 на 62 место.

Ключевым фактором научно-технологического развития регионов является уровень их социально-экономического развития, отмечают авторы исследования.

Симферополь, Олег Яковенко

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