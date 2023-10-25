Нидерланды призывают начать обсуждать возвращение украинцев на родину

В Нидерландах призывают начать обсуждение возможности вернуть на Украину 100 тысяч беженцев. И сделать это как можно скорее. Об этом сегодня заявил посол Нидерландов на Украине Йеннес де Мол.

«В Нидерландах 100 тысяч украинцев: они легко интегрировались, мы это ценим, но, в то же время, есть риск. Украине самой нужны эти люди, их навыки, знания, чтобы восстанавливать страну. Один из вызовов, который мы сейчас видим, – как вернуть этих людей», – сообщил посол, подчеркнув, что за диалог по возвращению украинцев на родину выступают правительства многих государств Европы.

Напомним, с призывом вернуть беженцев – а это около 8 млн человек – выступило правительство Украины, пояснив, что за страну некому воевать.

В начале октября Швейцарский государственный секретариат по миграции представил концепцию возвращения на родину украинских беженцев, предусматривающую выплаты в суме от 1 тыс до 4 тыс швейцарских франков тем, кто согласится вернуться добровольно. Власти Швейцарии намерены в ближайшие 2 года отменит статус временной защиты для украинцев.

Киев, Платон Ефимчук

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