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Суббота, 28 октября 2023, 02:07 мск

Новости Крым

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В Крым пришел грозовой фронт

В Крым пришел грозовой фронт: в течение двух суток на полуострове ожидаются сильные осадки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже сейчас дождь идет в западной части Крыма, через пару часов «накроет» весь полуостров. Но к полудню фронт сместится на восток, оставив «мокрые очаги» в некоторых районах.

Ночью дожди пойдут с новой силой и во всем Крыму.

Грозы и сильные ливни ожидаются сегодня и завтра на побережье – от Евпатории до Феодосии. В Симферополе небольшие осадки прогнозируются в пятницу. В Севастополе ночью возможен сильный дождь.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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