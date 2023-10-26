В Крыму вынесли приговор юноше, забившему случайную прохожую

В Крыму вынесли приговор 19-летнему юноше за жестокое убийство 73-летней женщины и кражу ее имущества.

Как уже сообщал «Новый День», рано утром 23 июня текущего года в Феодосии молодой человек пытался похитить металлические листы с крыши здания заброшенной фермы близ Симферопольского шоссе. В это время мимо проходила пожилая женщина. Она сделала парню замечание и пригрозила полицией. Тот испугался и решил убить свидетеля.

Он догнал пенсионерку, ударил ее по голове гвоздодером, а когда та потеряла сознание, оттащил в заброшенное задние и нанес кирпичом не менее 22 ударов. Пенсионерка скончалась, а парень забрал ее мобильный телефон и скрылся.

Его довольно быстро задержали. Свою вину он признал полностью.

Накануне на основании собранных следствием доказательств суд вынес молодому человеку обвинительный приговор – 9,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Феодосия, Олег Яковенко

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