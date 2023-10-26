Появилось научное подразделение для изучения экологического состояния Крыма

В Севастополе создали лабораторию, которая займется изучением экологического состояния Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Институте атомной энергетики и промышленности Севастопольского государственного университета образовано научно-исследовательское подразделение, специализирующаяся на радиоэкологии и морской радиохимии. Одна из его основных задач – комплексная оценка экологического и радиоэкологического состояния полуострова и прилегающих акваторий, усугубившегося после катастрофы на Чернобыльской АЭС, уточнили в СевГУ.

Еще одно направление лаборатории – поиск и тщательное исследование субмаринных источников подземных вод на полуострове для решения проблемы дефицита воды.

Севастополь, Лиана Макоба

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