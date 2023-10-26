В Крыму у директора топливной компании украли часы, стоящие как автомобиль

В Ялте обокрали гендиректора одной из топливных компаний – унесли часы, стоящие как автомобиль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», топ-менеджер одной из материковых компаний, торгующих топливом, имеет дом в одном из курортных поселков Ялты. Его вместе с супругой пригласили к друзьям в другой регион.

Драгоценности решили не брать, так как ехать было далеко. В Ялте остались взрослые дети с семьями, и горничная, работающая в доме не первый год, пишет telegram-канал «Mash на волне».

Часы «Ролекс» стоимостью около 3,5 млн рублей лежали в ящичке в ванной. Когда хозяин вернулся домой, часов не обнаружил. Заподозрили горничную, та заявила: вором может быть один из хозяйских внуков. В деле разбираются сотрудники полиции.

Обсуждая происшествие в соцсетях, крымчане вспоминают цены на бензин и дизельное топливо.

Ялта, Олег Яковенко

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