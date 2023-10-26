PR и специалисты: что мешает Крыму развиваться как курорту

Курортам Крыма не хватает рекламы и специалистов. Такое мнение высказала доцент кафедры туризма, сервиса и гостиничного бизнеса СевГУ, директор турфирмы Елена Одарюк.

Как уже сообщал «Новый День», разговоры о необходимости сделать Крым всесезонной точкой притяжения туристов, звучат не первый год. И всегда заявляется, что локомотивом в этом вопросе могут стать санатории, работающие круглогодично. Однако даже самые востребованные из них заполнять вне высокого сезона удается только благодаря социальным программам, финансируемым из бюджета.

По мнению Одарюк, большую роль в формировании спроса играет «раскрученность» места, а у Крыма с этим не очень хорошо:

«Общаясь с другими туроператорами, понимаю, что про уникальный климат Ялты, золотые пески Евпатории, Сакские грязи они не так хорошо осведомлены», – отметила эксперт.

Вторая серьезная проблема – отсутствие квалифицированного персонала. Речь идет не просто о нехватке медиков, а о дефиците специалистов по курортному лечению и реабилитации.

Курортологию, как науку, врачи сегодня практически не изучают: в медицинских вузах этот предмет если и есть, то идет как факультатив, а студенты не понимают, зачем это нужно, и отказываются тратить на него время.

Между тем, в курортном лечении масса нюансов и тонкостей, и неправильный выбор места или подбор процедур могут не только свести на нет планы по оздоровлению пациента, но и навредить ему (например, страдающим болезными органов дыхания подойдет далеко не все черноморское побережье, а лечение грязями противопоказано при ряде патологий).

Врач должен понимать, куда можно отправить пациента с той или иной проблемой, какие процедуры ему назначить, нужно ли отправить больного на морской курорт или лучше пройти курс в пригородном санатории, считает Одарюк. По ее мнению, необходимо вернуть в обязательные программы медицинских вузов курс курортологии в том объеме, в каком он изучался в советское время.

Симферополь, Лиана Макоба

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