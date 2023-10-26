В Крыму продлили действие пониженных налоговых ставок для части предпринимателей

В Крыму продлили еще на год действие пониженных ставок для предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения. Соответствующее решение принял Госсовет РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас в России действыует ставка 6% для тех, кто платить налоги со всех полученных доходов и 15% для тех, кто использует схему «доходы минус расходы». В Крыму эти ставки в полтора раза ниже: 4% и 10% соответственно. На этом же уровне они останутся в 2024 году.

Кроме того, сохраняется нулевая ставка патента для предпринимателей, занимающихся производством, социальной или научной сферой, а также оказывающим бытовые услуги.

Подобным образом власти Крыма пытаются подтолкнуть предпринимателей к легализации доходов. Насколько действенной оказалась эта мера ранее, не уточняется.

Симферополь, Лиана Макоба

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