С 1 ноября на Украине смогут мобилизовать юнцов и женщин

С 1 ноября на Украине смогут мобилизовать 18-летних мужчин и военнообязанных женщин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до сих пор мобилизации подлежали только достигшие 24-летнего возраста. Тех, кто моложе, мобилизовали только при наличии боевого опыта.

О том что, призывной возраст для мобилизации могут понизить до 20 лет, заговорили еще в сентябре. Теперь выяснилось, что забирать смогут и едва переступивших порог совершеннолетия.

Итак, с 1 ноября 2023 года смогут мобилизовать:

▪️ военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет, являющихся годными или ограниченно годными и имеют военный опыт;

▪️ военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся в запасе и не имеющих собственного опыта службы;

▪️ мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, проходящих службу в запасе и считающихся годными или ограниченно годными;

▪️ военнообязанных женщин, зарегистрированных в системе военного учета;

▪️ исключенных из списка военнообязанных и снятых с военного учета, если ВЛК считает их годными и они не совершали преступлений;

▪️ лиц в возрасте от 18 до 60 лет с инвалидностью по их собственному желанию.

Киев, Платон Ефимчук

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