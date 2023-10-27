Совмин Крыма подбросил Ялте сомнительный подарок

Совет Министров Крыма отмежевался от разборок за землю близ озера Могаби.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Магоби или Могаби (с крымско-татарского – кудрявый) – гора высотой 804 метра между поселками Ливадия и Кореиз, поросшая смешанным лесом. Рядом расположены два озера с водой, пригодной для питья. Там вырос элитный поселок.

В декабре 2004 года, решением сессии Ливадийского поселкового совета другой земельный участок с кадастровым номером 90:25:050801:717, общей площадью 19,8398 га, расположенный рядом с озером Магоби-2, был изъят из земель совхоза-завода «Ливадия» и передан в аренду ООО «Апекс-Юг». Договор аренды указанного земельного участка на 25 лет предусматривал размещение на нем туристическо-рекреационного комплекса. Он был оформлен по правилам действующего тогда украинского законодательства.

В 2008 году ООО выкупило часть арендуемого им участка площадью 9,0386 га.

Откуда в 2004 году взялась такая неслыханная щедрости, теперь сказать трудно. «Апекс-Юг» в Крыму ничем особенным себя не проявил, его учредители – физические лица из Москвы и Санкт-Петербурга, ранее с Крымом не связанные.

К примеру, один и бенефициаров – Андрей Степаненко, владелец фирмы «Дом.Да-Софт», разрабатывающей компьютерное программное обеспечение.

Ливадийским поселковым советом в те годы руководил Анатолий Мамыкин. Он, было, попал под суд по подозрению в незаконной раздаче заповедной земли (его жена тоже решением сессии получила земельный надел), но, недолго отсидев в СИЗО, был оправдан и отпущен.

Гендиректором объединения «Массандра» до 2015 года был Николай Бойко, позднее он покинул Крым, был лишен украинских наград.

В 2015 год «Авпекс-Юг» привел свои учредительные документы в соответствие с законодательством Российской Федерации, и сведения о принадлежащем ему земельном участке были внесены в Госкадастр недвижимости РФ.

ООО «Апекс-Юг» существует и ныне, там работает пять человек, занимается оно

управлением недвижимого имущества, уставом предусмотрены и другие виды деятельности, в частности, строительство. Прибыль 2022 года задекларирована в сумме 16,9 млн руб. Директор «Апекс-Юга» – Максим Сапожников, который раньше руководил севастопольским застройщиком «Таласса».

В 2019 году из большого земельного участка, на котором «Апекс-Юг» когда-то собирался строить рекреационный комплекс, Минимущества Крыма выделило маленький участок – всего 77 квадратов – для гостиничного обслуживания. Ему присвоили кадастровый номер 90:25:050801:3382. и оценили в 695 тыс руб. Однако, оказалось что на этом маленьком участке имеется малюсенькое строение, площадью 39 кв м, – гидротехническое сооружение, принадлежавшее когда-то, до всех этих манипуляций с землей, объединению «Массандра».

Это обстоятельство и послужило основанием для обращения «Апекс-Юга» в арбитражный суд. Оно заявило о признании незаконными действий Минимущества по образованию земельного участка площадью 77 кв метров и о признании незаконным приказа Министерства об этом.

Стороны, пройдя суды всех инстанций, дошли до Верховного суда РФ. В его определении от 21 марта 2023 года сказано, что действия Минимущества по изъятию 77 кв м были незаконными. Ведомство должно оплатить судебные издержки.

В ходе рассмотрения апелляционной жалобы ПАО «Массандра» вспомнило: оказывается, в 2004 году земельный участок в районе озера «Магоби-2» выбыл из состава его земель помимо воли собственника.

Прошло еще полгода, пока опомнился и Совмин Крыма. Возможно, реагируя на определение Верховного суда, издал распоряжение №1789-р, которым безвозмездно передал из собственности Республики Крым в муниципальную собственность Ялты участок «площадью 87363 +/-103 кв. м, категория земель –земли населенных пунктов, виды разрешенного использования –гостиничное обслуживание…». Это та самая территория, на которой находятся и 77 спорных квадратов.

То есть Совмин решил: пусть Ялта сама разбирается и с точной площадью участка, и с насосом, находящимся там, и с «Апекс-Югом», и с ограбленной когда-то «Массандрой». На эти разборки ей дано время – до 25 декабря 2024 года.

Осталось добавить, что кадастровая стоимость участка площадью 8,7 га, указанная в публичных кадастровых картах, за время судов значительно выросла: в 2016 году фигурировала сумма 127 млн руб, после 2020 – уже 788 млн. И вряд ли невзрачный, но уже показавший зубы и удачу в судах «Апекс-Юг» добровольно расстанется с таким богатством.

Кстати, 19 октября 2006 года между Ливадийским поссоветом и ООО Фирма «Укрснаб» («Укрпостач») был заключен договор аренды еще одного земельного участка в пгт Виноградное (Большая Ялта) в районе водохранилища «Могаби – 2» сроком на 49 лет.

Фирмой владела Оксана Марченко – жена украинского олигарха и политического деятеля Виктора Медведчука. Участок площадью 10 га был изъят из владений винсовхоза «Ливадия», входящего в объединение «Массандра» и теперь предназначался для отдыха (рекреации).

В 2019 году Администрация Ялты, ГУП РК ПАО «Массандра» и Госкомитет по государственной регистрации и кадастру РК через суд истребовали участок из чужого незаконного владения. Право собственности на этот участок Минимуществу Крыма вернули.

Симферополь, Ольга Картошина

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