На известном крымском заводе не нашлось рабочих, достойных благодарности

Глава Крыма Сергей Аксенов обозначил новый тренд в праздновании заводских юбилеев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», акционерное общество «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы» (бывший завод «Залив») отмечает 85-летие со дня основания. Это следует из распоряжения главы Республики Крым Сергея Аксенова № 1280-рг «Об объявлении благодарности…».

Само предприятие в публичном пространстве себя особо не проявляет. На сайте завода есть раздел «О нас». Он информирует «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы является одним крупнейших промышленных предприятий Республики Крым, его экономические и производственные показатели справедливо позволяют ему считаться бюджетообразующим предприятием города Керчи. Уже более чем 75 лет завод успешно работает на рынке судостроения и судоремонта».

Кажется, что это написано давненько, особенно насчет бюджета… Далее на сайте завода еще интереснее: «Производственный и кадровый потенциал завода готов к исполнению государственной программы по строительству моста через Керченский пролив». Комментировать это вряд ли стоит – может получиться двусмысленно.

Другие открытые источники сообщают: на заводе работают 99 человек, а прибыль прошлого года задекларирована в сумме 10,8 млн рублей. Бюджету, как уверяют налоговики, завод и вовсе должен миллионы.

На самом деле в качестве акционерного общества завод имени Бутомы был зарегистрирован в 2016 году, когда перешел под контроль Судостроительной корпорации «Ак Барс» из Зеленодольска (Татарстан).

К обеим судостроительным компаниям в настоящее время предъявлены миллионные судебные иски, общая сумма требований исчисляется миллиардами рублей.

Но руководство завода, поддерживаемое крымской властью, имеет свой взгляд на будущее керченского судостроения и не теряет оптимизма.

В апреле текущего года Сергей Аксенов посетил завод и пообещал: сюда привлекут свыше 4 млрд рублей инвестиций. В июле глава «Ак Барса» Ренат Мистахов повысил ставки, сообщив: « Судостроительная корпорация «Ак Барс» планирует вложить в модернизацию керченского судостроительного завода имени Б. Е. Бутомы порядка 8 млрд рублей».

Это при том, что уставный капитал самого «Ак Барса» – 1 млрд 600 млн рублей, а чистая прибыль прошлого года составила совсем смешную сумму: 76 тыс (!) рублей на 46 работников.

Но подошел юбилей завода – нужно поздравлять и благодарить. Раньше к такой дате давали грамоты и дарили пледы и сервизы. В сценарии были возможны варианты: вспоминать в приказе бригадира станочников и улыбчивую работницу столовой или постаревшего над чертежами главного конструктора. Но на этот раз таковых у Аксенова не нашлось.

К юбилею завода глава Крыма Сергей Аксенов отметил благодарностью только троих.

Один из них – Игорь Белоусов, заместитель генерального директора по информационной экономической безопасности и режиму АО Судостроительная корпорация «Ак Барс». На сайте корпорации на месте портрета секретчика Белоусова зияет пустое место.

Второй – Олег Гончаров, назначенный в 2021 году генеральным директором АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы». Третий – Тимур Хасанов – директор по безопасности АО.

Складывается впечатление, что кроме дирекции и охраны ни в Керчи, ни в Зеленодольске на самом деле никто не работает.

Симферополь, Ольга Картошина

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