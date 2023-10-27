Сотрудников Керченского морского технического колледжа обвиняют в гибели студента

Четырем сотрудникам ГБПОУ РК «Керченский морской технический колледж» и трем сотрудникам Владивостокской коммерческой организации предъявлено обвинение в гибели студента. Трагедия произошла в ноябре прошлого года.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СК РФ по Приморскому краю, студент 3 курса Керченского морского колледжа был направлен на судно Владивостокской коммерческой организации для прохождения производственной практики.

По версии следствия 19 ноября 2022 года судно находилось в водах Японского моря, южнее острова Аскольд ЗАТО Фокино Приморского края. Студент на палубе занимался выборкой канатов. Во время работ произошел обрыв каната, юноша получил удар, от которого потерял равновесие и упал, ударившись головой о палубу. Травма оказалась не совместима с жизнью.

«Тяжкие последствия произошли ввиду ненадлежащего исполнения должностными лицами колледжа своих обязанностей вследствие отсутствия надлежащего контроля за процессом прохождения практики студентами, механизма удаленного контроля за ее прохождением, а также нарушения техники безопасности на судне», – заявили в ведомстве.

Были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда) и части 2 статьи 293 УК РФ (халатность). Расследование завершено.

В ближайшее время фигуранты будут знакомиться с материалами уголовного дела.

Руководству ФГБУ «Администрация портов Приморского края Восточной Арктики» и Керченского морского технического колледжа направлены представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Керчь, Олег Яковенко

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