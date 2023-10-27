Завершено расследование дела о поставке некачественного оборудования для защиты Крымского моста

Военные следователи завершили расследование уголовного дела о поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста. В качестве обвиняемого выступает бывший глава отдела морского управления Росгвардии Сергей Волков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Росгвардия заключила контракт с ФГУП «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи» (РНИИРС) на поставку 2 радиолокационных комплексов по борьбе с беспилотниками. Их должны были использовать для защиты Крымского моста. Сумма госконтракта составила 395 млн 486 тыс 196 рублей.

Вскоре выяснилось, что технические характеристики заказанной техники не позволяют решать поставленные задачи. Однако акты приемки были подписаны, оборудование принято на вооружение. Волкова обвиняют в превышении полномочий, повлекшем тяжкие последствия. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Дело поступило во 2-ой Западный окружной военный суд.

Полковник вину не признает. «По словам его адвоката, Росгвардия закупила комплексы, которые предложил производитель, являющийся монополистом в поставках продукции данного типа», – сообщает ТАСС.

Керчь, Олег Яковенко

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