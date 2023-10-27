В Крыму совершено покушение на экс-депутата Верховной рады Украины Царева

В Ялте совершено покушение на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», нападение произошло минувшей ночью недалеко от санатория имени Кирова – по некоторым данным Царев в этом районе живет.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Царева стреляли, сейчас он находится в реанимации.
Официальные ведомства происшествие пока не комментируют.
Ялта, Олег Яковенко
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