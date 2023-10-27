российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 28 октября 2023, 01:39 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Севастополе юношу, страдающего ДЦП, выгнали из спортзала

В Севастополе юношу, страдающего ДЦП, не пустили в спортзал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», историю в соцсетях изложил сам 20-летний севастополец. Он рассказал, что пришел в спортклуб позаниматься, но охранник заведения настоятельно попросил его покинуть помещение, заявив, что молодой человек с особенностями здоровья будет мешать другим посетителям.

Теперь и охраннику, и руководству клуба придется объясняться со следователями: сотрудники севастопольского подразделения ГСУ СК РФ по РК и Севастополю начали проверку, в ходе которой проанализируют деятельность заведения на предмет оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (ст. 238 УК РФ).

Севастополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,