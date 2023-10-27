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Суббота, 28 октября 2023, 01:39 мск

Новости Крым

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Крымчане стали больше экономить

Каждый второй крымчанин в текущем году стал больше экономить. Таковы результаты опроса, проведенного порталом SuperJob.

Любопытно, что сторонников экономии больше среди крымчан с солидными доходами: так, сократили привычные расходы 55% тех, кто зарабатывает более 80 тысяч рублей и всего 40% тех, кто получает меньше 50 тысяч. Впрочем, это, скорее, говорит о том, что многие представители второй группы и раньше покупали только самое необходимое и экономить им не на чем.

24% участников опроса заявили, что финансовая стратегия за год не изменилась.

Чаще тратить стали только 6% опрошенных – в основном, это крымчане моложе 34 лет.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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