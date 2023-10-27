В Крыму и Севастополе снова дорожают новостройки

В Крыму и Севастополе снова дорожает жилье в новостройках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День»,

средняя стоимость квадратного метра по всем классам на 1 октября составила 203 тысячи 967 рублей за квадратный.

Наибольший рост средней цены квадрата в экспозиции показал сегмент «премиум» – плюс 4,2% (до 411 тыс рублей за метр). Средняя стоимость лотов в сегменте «комфорт» за прошедший месяц выросла на 2,7%.

Цены в бизнес-классе прибавили 1,3% – до 231,7 тыс рублей за квадрат. Стоимость метра в эконом-сегменте осталась практически на том же уровне – 116 тыс рублей (плюс 0,01%).

Подешевело только жилье класса люкс: «Цена сегмента элитной недвижимости снизилась на 4,8% – до 605,5 тыс рублей за квадратный метр», – отмечает telegram-канал «PRO недвижимость Крыма».

Симферополь, Лиана Макоба

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