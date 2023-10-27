По факту покушения на Царева возбуждено уголовное дело

По факту покушения на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева возбуждено уголовное дело. Об этом заявили в ФСБ.

Как уже сообщал «Новый День», нападение было совершено минувшей ночью в Ялте: около полуночи в районе санатория имени Кирова в Царева стреляли.

«По данному факту ФСБ России возбуждено уголовное дело по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля)», – уточнили в ведомстве.

Симферополь, Олег Яковенко

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