В Крыму рухнул балкон, погибли люди

В крымском городе Щелкино в одном из многоквартирных домов рухнул балкон. Погибли два человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, трагедия произошла в минувшие выходные. Жители 6 этажа решили уложить на общем балконе новую плитку. Работе мешала пожарная лестница, соединяющая балконы и являющаяся, в том числе, их опорой. В итоге балкон рухнул.

Находящиеся на нем 44-летняя женщина и 55-летний мужчина погибли . Еще одна женщина успела зацепиться при падении за арматуру, получила травмы и находится в больнице.

«В рамках проверки будет дана оценка деятельности товарищества собственников жилья и его председателя на предмет содержания и обслуживания многоквартирного дома согласно нормам и требованиям», – сообщили в ведомстве.

Щелкино, Олег Яковенко

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