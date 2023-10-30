В Севастополе столкнулись автобусы, пострадали 14 человек

В Севастополе столкнулись два маршрутных автобуса, пострадали 14 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло в минувшие выходные. 48-летний водитель маршрутного автобуса «Мерседес», двигаясь с пассажирами по улице Меньшикова в сторону проспекта Октябрьской Революции, в районе дома № 44 по улице Руднева врезался в стоящий впереди маршрутный автобус «Богдан», в котором также находились пассажиры.

В результате пострадали водитель автобуса «Богдан», а также пассажиры обеих маршруток. Несколько человек получили тяжелые травмы.

ГСУ СКРФ по СК и Севастополю возбудило уголовное дело. Свою проверку начала и прокуратура.

«Будет дана оценка полноты исполнения перевозчиками требований законодательства в сфере организации пассажирских перевозок, – сообщили в ведомстве. – Также будет проверена законность принятого правоохранительными органами процессуального решения по данному факту».

Севастополь, Олег Яковенко

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