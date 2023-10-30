В Севастополе задержали агента ВСУ

Жителя Севастополя по подозрению в госизмене.
Как сообщили РИА «Новый День» в ЦОС ФСБ, в марте текущего года мужчина участвовал в строительстве оборонительных сооружений на территории Крыма. И все данные передавал представителям ВСУ с привязкой к географическим координатам.
Ленинский районный суд Севастополя отправил его под стражу. Следственные действия продолжаются.
Севастополь, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
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