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Понедельник, 30 октября 2023, 12:22 мск

Новости Крым

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В Севастополе задержали агента ВСУ

Жителя Севастополя по подозрению в госизмене.

Как сообщили РИА «Новый День» в ЦОС ФСБ, в марте текущего года мужчина участвовал в строительстве оборонительных сооружений на территории Крыма. И все данные передавал представителям ВСУ с привязкой к географическим координатам.

Ленинский районный суд Севастополя отправил его под стражу. Следственные действия продолжаются.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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