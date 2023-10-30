Житель Севастополя получил пожизненный срок из-за насилия над школьницей

Житель Севастополя приговорен к пожизненному сроку за половое преступление в отношении школьницы.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, в июле 2022 года 52-летний мужчина, приглашая к себе в квартиру под предлогом оказания частных услуг лечебного массажа, совершал в отношении 15-летней несовершеннолетней насильственные действия сексуального характера.

В ходе расследования уголовного дела следователями выявлен факт уклонения злоумышленника от административного надзора после освобождения из мест лишения свободы за ранее совершенное тяжкое преступление также полового характера.

Сегодня суд признал севастопольца виновным во вменяемых деяниях и приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима с принудительным лечением. Приговор суда в законную силу не вступил.

Севастополь, Олег Яковенко

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