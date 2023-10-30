Украина атаковала Крым англо-французскими ракетами

Украина пыталась атаковать Крым англо-французскими ракетами.
Как сообщили РИА «Новый День» в Минобороны, сегодня около 13:00 по московскому времени пресечена попытка атаки киевского режима восемью крылатыми ракетами «Storm Shadow» по объектам на полуострове Крым.
«В результате отражения атаки дежурными средствами ПВО все ракеты сбиты», – заявили в ведомстве.
Симферополь, Олег Яковенко
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