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Понедельник, 30 октября 2023, 17:00 мск

Новости Крым

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Украина атаковала Крым англо-французскими ракетами

Украина пыталась атаковать Крым англо-французскими ракетами.

Как сообщили РИА «Новый День» в Минобороны, сегодня около 13:00 по московскому времени пресечена попытка атаки киевского режима восемью крылатыми ракетами «Storm Shadow» по объектам на полуострове Крым.

«В результате отражения атаки дежурными средствами ПВО все ракеты сбиты», – заявили в ведомстве.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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