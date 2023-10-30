В Севастополе осколки ракет упали на школу, пляжи и частный сектор

Над Севастополем военные сбили две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», воздушная тревога в городе была объявлена в 12:22 по московскому времени. Ракеты сбили около 15:00.
Обломки упали в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор, пострадал мужчина 57 лет. У него рана голени средней тяжести, угрозы жизни нет. Также есть небольшое возгорание травы.
Другие обломки упали на территории школы № 27 на Северной стороне. Детей, которые находились в школе на дополнительных занятиях (сейчас каникулы, уроков нет), спустили в убежище на цокольном этаже сразу после сигнала о воздушной тревоге. Никто не пострадал.
На улице Пасечной упали осколки на приусадебном участке, было небольшое возгорание травы, которое уже потушили.
На улице Мищенко в одном из дворов также обнаружены осколки.
В районе Хуторского проезда осколками пробило шифер на крыше дома, во дворе дома также находятся осколки.
На Качинском шоссе обломки упали на жилой дом. Возгорания нет.
В районе пляжей Учкуевка и Мокроусова, по предварительным данным, упали осколки сбитых БПЛА.
«Серьезных повреждений зданий и коммуникаций не зафиксировано.
Все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности, – сообщил градоначальник. – По моему поручению Горхоз вместе с УК начинает подомовой обход».
Напомним, минувшей ночью Севастополь пытались атаковать три морских дрона. Два из них удалось уничтожить на подходе к главной базе Черноморского флота, однако третий безэкипажный катер ушел в открытое море.
Севастополь, Олег Яковенко
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