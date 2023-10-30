В Ялте продали квартиру президента Украины

Квартиру семьи Зеленских в Ялте продали на открытом аукционе.

Как уже сообщал «Новый День», квартиру, принадлежащую жене президента Украины в жилом комплексе «Император» в ялтинском поселке Ливадия (площадь 119,5 квадратных метров) выставили на торги в начале октябре. Первоначально была заявлена цена в 24,6 млн рублей. Шаг аукциона составлял 1,2 млн рублей.

За жилплощадь с огромной террасой и видом на горы, море и императорский дворец боролись две женщины. Победитель отдаст за квартиру 44 миллиона 356 тысяч рублей.

Имя отчество и фамилия новой хозяйки полностью совпадаю с данными одной московской предпринимательницы, владеющей небольшими компаниями по подбору, продаже и управлению недвижимостью, а также торговле стройматериалами.

Ялта, Лиана Макоба

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