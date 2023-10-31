В правительстве Германии подняли вопрос об атаке Крыма надводными дронами

Правительству Германии пришлось объясняться с депутатами по поводу атак на Крым морскими дронами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос поднял депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон.

«Есть ли у федерального правительства информация о том, атаковала ли Украина Крым немецкими надводными беспилотниками, и если да, то какую позицию по этому поводу занимает федеральное правительство?» – цитирует парламентария Lenta.ru.

Быстрон сослался на данные немецких СМИ о военных поставках Берлина Киеву. Например, только на прошлой неделе Германия передала Украины в числе другой военной помощи пять надводных дронов.

«Федеральное правительство не располагает какими-либо сведениями в отношении данного вопроса», – ответил представитель кабмина Германии Томас Баггер.

Берлин, Мирослава Мельник

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