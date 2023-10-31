В Крыму косметолог обезобразила пациентку

Косметолог-самоучка из Черноморского района обезобразила пациентку.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, в правоохранительные органы обратилась 52-летняя женщина, которая сообщила, что при проведения блефаропластики у нее образовались неизгладимые раны и послеоперационные рубцы на лице.

В ходе проверки выяснилось, что косметолог, к которому обратилась жительница Черноморского района, не имеет ни лицензии, ни необходимого медобразования, ни соответствующей практики. Платные услуги она оказывала на дому купленным в интернет-магазине аппаратом.

Возбуждено уголовное дело по факту оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

«В настоящее время следствием назначена комиссионная медицинская экспертиза, проводятся все необходимые следственные действия, а также устанавливаются иные потерпевшие от действий частного косметолога», – добавили в ведомстве.

Черноморское, Лиана Макоба

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