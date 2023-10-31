ФСБ заявила о доказательствах причастности украинских спецслужб к покушению на Царева

В Ялте задержали координатора покушения на Олега Царева. Об этом заявили в ФСБ.

Как уже сообщал «Новый День», нападение было совершено в ночь на 27 октября в Ялте: около полуночи в районе санатория имени Кирова в Царева стреляли, попали в живот.

«В ходе проведения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий получены неопровержимые доказательства причастности к организации данного преступления украинских спецслужб, свидетельствующие об использовании ими методов, сравнимых с деятельностью международных террористических структур», – говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

В ведомстве заявляют, что координатором преступления был житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царевым и оборудовал тайник со средствами поражения. Мужчину задержали, он дал признательные показания. Поиски исполнителя продолжаются.

Ялта, Мирослава Мельник

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