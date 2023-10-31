Игра в наперстки: на Украине затеяли пенсионную реформу

Пенсионная реформа, заявленная на Украине как кампания по восстановления справедливости, при ближайшем рассмотрении оборачивается игрой в наперстки, затеянной правительством, чтобы скрыть острую нехватку средств. Об этом заявляют эксперты, проанализировавшие озвученные планы кабмина и состояние бюджета Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на 1 октября 2023 года, по данным Пенсионного фонда Украины, общая численность пенсионеров в стране составляла 10,5 миллионов человек. Средняя пенсия с начала года выросла почти на 16% – с 4 тыс 622 до 5 тыс 350 гривен. При этом более 3 миллионов человек получают пенсию в размере от 2 до 3 тысяч гривен, еще 2,2 миллиона – от 3 до 4 тысяч гривен, почти 64 тысячи – менее 2 тысяч гривен. Иными словами, более половины всех пенсионеров Украины живут на сумму менее 100 долларов в месяц.

Прожить на эти средства невозможно, и власти Украины обещают в 2024 году поднять среднюю пенсию по стране и существенно увеличить выплаты тем, кто получает меньше всех. Но для этого, заявляют в кабмине, необходимо сменить солидарную систему начисления на пенсий на балльную.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пенсионная реформа, прежде всего, призвана «выровнять диспропорции между давно вышедшими на пенсию пенсионерами и теми, кто сделал это недавно».

Сейчас пенсия начисляется, исходя из среднего заработка человека на момент окончания его трудовой деятельности. В итоге, если два человека отработали на одной должности одинаковое количество лет, но один человек вышел на пенсию, в 2001 году, а второй – в 2022, то у первого пенсия составляет около 3,7 тыс гривен, а у второго – 5,5-6 тысяч. Ежегодная индексация пенсий не успевает за темпами инфляции: например, в 2022 году инфляция в Украине составила 26,6%, а пенсии выросли в среднем на 14%. Иногда прибавка составляет всего 100 гривен.

Балльная система предполагает начислять пенсию, исходя из соотношения заработной платы, которую украинец получал до выхода на пенсию (и с которой уплачивал пенсионные взносы), к средней на тот момент по стране: если выплаты соответствовали средней зарплате – 10 баллов, если были выше среднего – 12, если ниже – 8 баллов. Затем эти баллы будут ежегодно пересчитываться в пенсию согласно актуальной средней зарплате.

В министерстве социальной политики Украины обещают, что с новой системой индексации пенсии будут повышены практически всем, кто вышли на пенсию раньше 2020 года.

Однако, по мнению некоторых экспертов и юристов, громко заявляя о справедливости и заботе о пенсионерах, правительство своими нововведениями также мошенничает, – пишет УНИАН. – В частности, если бы обычную индексацию пенсионных выплат делали по действующей нормативной базе, общий размер пенсий в государстве должен вырасти еще больше».

Но проблема в том, что денег на пенсии в бюджете просто нет.

Финансовые аналитики считают, что новый порядок индексации разрабатывается именно для того, чтобы денег хватило, потому что предыдущий формат индексации имел совсем другой механизм.

«Поэтому принято такое решение, которое позволит в полуручном режиме сделать индексацию меньше той, которая была бы исходя из инфляции и роста средней зарплаты. Это сделано именно для того, чтобы денег хватило. Если бы не изменили, индексация потребовала бы значительно больше средств», – выводит на чистую воду «заботливое» украинское правительство финансовый аналитик Алексей Кущ.

Но есть еще одна проблема: где взять деньги даже на тех, кто сейчас получает меньше 100 долларов. В бюджете на 2024 год для перечисления в Пенсионный фонд предусмотрено около 300 миллиардов гривен: если поделить эту сумму на 10,5 миллионов пенсионеров, то на каждого выйдет менее 2,4 тыс гривен в месяц.

До 2022 года на Украине насчитывалось 12 миллионов работающих, которые платили единые социальные взносы (ЕСВ). Теперь – это 9 миллионов человек, из которых 3 миллиона – госслужащие. То есть в бизнесе задействованы только 6 миллионов человек.

«То есть на одного пенсионера приходится менее одного работающего. Поэтому, бесспорно, средств, аккумулируемых в Пенсионном фонде через ЕСВ, катастрофически не хватает даже на пенсии, которые есть сегодня, уже не говоря о том, что власти поставили задачу увеличить на следующий год среднюю пенсию до 6 тысяч гривен», – говорит экономический эксперт Олег Пендзи.

Поэтому пенсионные выплаты, как и планируемое повышение, будут финансироваться за счет макрофинансовой помощи партнеров.

Украина рассчитывает получить в следующем году от западных доноров более 40 миллиардов долларов, но пока нет уверенности в том, что деньги точно будут.

По словам министра социальной политики Украины Оксаны Жолнович, для проведения индексации и повышения пенсий по новой системе бюджет Пенсионного фонда надо увеличить на 100 миллиардов гривен. Это примерно 2,7 млрд долларов – сумма, которую, к примеру, до 2022 года Украина получала в качестве одного транша кредита МВФ, прилагая значительные усилия для выполнения условий фонда.

Сейчас Пенсионный фонд получает временный «военный» ЕСВ от материального обеспечения военнослужащих. Но преобразовывать эти временные доходы в неизменные социальные обязательства небезопасно:

«Не знаю, на что расчет, но это очень рискованные решения при любом развитии событий. В какой-то момент военные расходы будут сокращаться, особенно на фоне уменьшения внешней поддержки, и тогда правительство в очередной раз окажется перед своей стандартной дилеммой – пенсионеры или развитие . Не помню, чтобы политики когда-либо выбирали развитие», – говорит исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук.

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский считает, что в бюджете есть очень много статей, которые можно сократить и получить деньги для пенсионеров:

«В частности, это и вопросы премий, которые на сегодня, в условиях войны, выписывают себе чиновники. Это и вопрос капитальных расходов, которые необоснованны в нынешних условиях. В первую очередь, государство под время войны должно помогать людям с наименьшими доходами. Такими людьми являются пенсионеры. Поэтому можно спокойно срезать зарплаты наших чиновников, иногда достигающих сотен тысяч гривен, для того, чтобы за счет только одной зарплаты обеспечить доплаты 50 пенсионерам», – сказал эксперт.

«Этот сценарий звучит утопически, – отмечает УНИНАН. – Сложно поверить в то, что чиновники захотят выступить в роли Робинов Гудов, что отдадут часть своих доходов тем, кто нуждается в этом больше.

По тому же принципу, в Украине до сих пор не может быть решен вопрос заоблачных пенсий экс-судей. Сейчас они получают, в среднем, около 99,5 тысячи гривен в месяц. Одна такая выплата бывшему судье равняется средней пенсии в 5 тысяч гривен для почти 20 «обычных» пенсионеров. Поэтому только урезание заоблачных выплат бывшим судьям позволило бы повысить пенсии «простым смертным» легко и безболезненно для бюджета, даже в случае сокращения международной помощи.

Однако на словах сделать это легче, чем на деле. Верховная Рада уже пыталась установить потолок для огромных судейских пенсий, но еще в 2016 году Конституционный суд признал это ограничение неконституционным. Оно и не удивительно: добровольно судьи не согласятся делиться своим состоянием. Существует ли законный механизм, как их заставить – риторический вопрос».

Киев, Платон Ефимчук

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