Крым вошел в первую тройку регионов по заработку санаториев в первом полугодии 2023 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидером стал Краснодарский край, где этот показатель за год вырос на 9% – до 18,3 млрд рублей.

На втором месте расположился Ставропольский край: санатории региона в первом полугодии заработали 16,6 млрд рублей, что на 31% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

В Крыму доход санаториев оценен в 4,3 млрд рублей. Это на 5% меньше, чем в первом полугодии 2022 года. Но по данному показателю республика занимает 3 место в стране.

Что любопытно: в самом Крыму заявляют, что местным санаториям не хватает пиара, поэтому они теряют клиентов и, соответственно, заработки.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»