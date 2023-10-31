Экс-министр топлива и энергетики РК может стать фигурантом уголовного дела

Появилась информация о следственных действиях в отношении экс-министра топлива и энергетики РК Игоря Кориня. Якобы, у него прошли обыски. Официальных комментариев пока не последовало.

Как уже сообщал «Новый День», Коринь долгое время работал в ГУП РК «Крымэнерго»: сначала заместителем генерального директора по инвестициям, а с октября 2020 года занимал должность генерального директора ГУП.

В августе 2021 года был назначен главой министерства топлива и энергетики РК. 4 октября 2023 года он покинул пост – по словам главы РК Сергей Аксенова – по собственному желанию.

Однако месяцем ранее в ГУП «Крымэнерго» начались массовые отставки, появились уголовные дела, связанные с коррупцией. Поэтому многие наблюдатели связали отставку Кориня с этими событиями. Не исключено, что они были правы.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»