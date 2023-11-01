В Черном и Азовском морях проведут комплексные исследования

В 2024 году планируется провести комплексные исследования Черного и Азовского морей. Экспедицию организует Севастопольский госуниверситет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе вуза, ученым предстоит провести археологические, биологические, биохимические, гидрографические, гидрогеологические и другие исследования. Университет в качестве организатора подобной экспедиции выступит впервые, однако ранее специалисты вуза неоднократно принимали участие в аналогичных мероприятиях.

В исследованиях, которые пройдут в 12-мильной зоне территориальных вод России, будет задействовано научно-исследовательское судно «Пионер-М». Его создали специально для вуза. На судне можно оборудовать сразу несколько модульных лабораторий – в зависимости от проводимых исследований. И по необходимости менять их профиль. Кроме того, судно «Пионер-М» может управляться без экипажа.

Севастополь, Лиана Макоба

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