Солнце осени: в Ялте начался бал хризантем

В Никитском ботаническом саду открывается 70-ый бал хризантем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», юбилейная выставка носит название «Солнце осени». В экспозиции представлено около 40 тысяч растений 450 сортов и гибридных форм. Большинство из них – хризантемы селекции Никитского ботанического сада.

По традиции посетители могут отдать свой голос за королеву и принцессу Бала. Согласно правилам титул присуждается сорту только один раз в жизни. Поэтому для королев и принцесс предыдущих сезонов создана специальная клумба – своеобразная царская ложа, откуда они наблюдают за балом, сияя признанной красотой.

Напомним, хризантемы привезли в Россию с Востока. В Японии этот цветок обозначается словом «кику» – «солнце». В древности хризантемы были исключительно желтого цвета, что и вызвало ассоциацию с солнцем.

На Востоке хризантема ценилась настолько, что стала эмблемой императоров: в Японии носить изображение этого цветка на одежде мог только правитель (нарушение табу каралось смертью). Поэтому исторически хризантема символизирует власть, достоинство, богатство. А еще стойкость, ведь хризантемы могут цвести даже под снегом.

Кстати, Бал хризантем в НБС продлится до первых заморозков.

Ялта, Лиана Макоба

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