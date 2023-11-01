В Черном море назревает экологическая катастрофа: к середине века толщина чистого слоя воды может уменьшится до критических значений.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Заповедный Крым», площадь Черного моря превышает 430 тысяч квадратных километров, а средняя глубина составляет 1 тысячу 240 метров. Уникальная экосистема насчитывает почти 270 видов зеленых, бурых и красных водорослей, более шестисот видов фитопланктона и около 2,5 тысяч видов животных.

При этом состав флоры и фауны моря в последнее время существенно изменился из-за пагубного влияния деятельности человека.

Воду загрязняют отходы, попадающие в море из рек. Мощный урон наносят нефтепродукты. Свою лепту вносит судоходный бизнес, а вносит свою пагубную лепту, а промышленный вылов рыбы значительно влияет на видовое разнообразие.

Ученые утверждают, что Черное море может гореть. Океанографические экспедиции и исследования с применением спускаемых подводных аппаратов показали, что на чистую воду, в которой возможна жизнь, приходится лишь 10%, а около 90% всего объема моря – это водные массы с растворенным в них сероводородом.

Обычно в морях «пузыри» сероводорода локальны, но в случае с Черным морем все не так: огромный слой ядовитого газа располагается на морском дне, начиная с глубины 50-100 метров.

Слой «чистой» воды равномерно распределен по морской поверхности и достигает глубины не более 100 м, а в некоторых местах – всего 50 м. Ниже расположены водные массы, в которых могут существовать только некоторые типы анаэробных бактерий. Они участвуют в процессах разложении живых организмов и сами являются одним из источников сероводорода. Также газ может поступать из трещин в земной коре – на дне моря или проникать из Средиземного моря через Босфорский пролив.

«Сероводородная подушка» образовалась в Черном море не сегодня и не вчера – она существует многие тысячи, а скорее миллионы, лет. И никаких глобальных катастроф пока не произошло. Хотя прецеденты были. Черное море уже однажды горело – чуть меньше века назад, когда в сентябре 1927 года произошло 8-балльное землетрясение в Ялте. В результате часть сероводорода вырвалась на поверхность, и моряки наблюдали над морской гладью огромные огненные столбы высотой до нескольких сотен метров. Горение сопровождалось дымом и неприятным смрадом, характерным для этого ядовитого газа.

«По прогнозам ученых, уже через несколько десятилетий толщина слоя чистой воды уменьшится до 15 м из-за антропологического загрязнения моря, – рассказали в ФГБУ «Заповедный Крым». – Это чревато катастрофами, так как сероводород сможет свободно прорываться на поверхность даже при относительно небольших штормах.

Можно ли избежать катастрофы? Вполне. В настоящее время существует несколько проектов по извлечению сероводорода с морских глубин. Сделать это можно, например, опустив на глубину 100 метров трубу, по которой ядовитый газ за счет разницы давлений поднимется на поверхность. Правда, пока глобальным решением проблемы ни одна из причерноморских стран не озаботилась».

Симферополь, Лиана Макоба

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