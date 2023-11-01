В Крыму продолжают мелеть водохранилища

В Крыму сохраняется тенденция к обмелению водохранилищ.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», выпавшие в октябре осадки носили кратковременный, локальный характер и крайне неравномерно распределялись по территории речных бассейнов. Их количество составило 9 – 40,3 мм. Для бассейна рек Салгир, Кучук-Карасу и в низовьях рек Кача и Бельбек это в пределах нормы; для рек Черная, Демерджи и в среднем течении реки Кача составляет 28% – 55% от нормы, для остальных рек – 58% – 76% нормы.

В Крымских горах, как и в течение предыдущих двух месяцев, наблюдался существенный недобор осадков: в районе деятельности метеостанции Ай-Петри он составил 47%, а в районе метеостанции Ангарский Перевал – 60%.

Неблагоприятно сложившаяся синоптическая обстановка способствовала усилению режима осенней межени, характерной в бассейнах крымских рек в это время года. Продолжалось дальнейшее постепенное истощение водности.

Как итог, приток воды в водохранилища естественного стока в млн кубометров составил: Белогорское – 0,694; Симферопольское – 0,507; Счастливое – 0,109; Чернореченское – 0,155.

Общий суммарный объем воды в водохранилищах естественного стока к началу ноября составил 135,08 млн кубометров, что на 12,73 млн кубов меньше, чем месяц назад.

Симферополь, Лиана Макоба

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