В Севастополе будут штрафовать за недопуск в бомбоубежище

В Севастополе будут штрафовать за недопуск в бомбоубежище – соответствующий закон был принят накануне на сессии Законодательного Собрания.

Как уже сообщал «Новый День», ввести такую нормы власти были вынуждены в связи с частыми случаями, когда во время воздушной тревоги горожан под разными предлогами не пускают в помещения, определенные убежищами.

Согласно действующему закону, руководитель, например, образовательной организации обязан предоставить укрытие своим работникам и людям, которые находятся на территории учреждения.

Основной потенциальный конфликт заложен в том, что, с одной стороны, укрытие должно быть предоставлено всем в нем нуждающимся. С другой – предстоит обеспечить безопасность тех, кто в этом учреждении занимается. В частности, детям. Ведь гипотетически в укрытии вместе с ними могут оказаться посторонние люди.

Теперь отвечать за решения по недопуску в убежища, исходящие от вахтеров, охранников и прочих сотрудников, в итоге будет руководитель учреждений.

За правонарушения граждан предлагают штрафовать на суммы от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей, юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

Правда, надеяться на немедленные изменения не стоит: штрафовать будут за недопуск только в те помещения, которые внесены в городской реестр убежищ. А этот реестр еще нужно сформировать.

Процесс небыстрый: сначала соответствующий нормативно-правовой акт издаст губернатор; затем другим нормативно-правовым актом утвердят перечень конкретных помещений и ответственность руководителей учреждений. И только после этого начнут накладывать штрафы.

А пока ответственных за убежища севастопольцев просят не отказывать людям в укрытии, потому что это «не по-человечески».

Севастополь, Олег Яковенко

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