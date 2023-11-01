В севастопольском баре устроили разборку с перестрелкой

Севастопольцы устроили в баре разборку с перестрелкой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все началось с того, что в бар заглянул уже изрядно пьяный мужчина. Но, видимо, ему было мало: он выпил еще, начал хамить персоналу и полез в драку. Пытавшейся усмирить его девушке угрожал: выстрелит ей в голову, она умрет, он отсидит и выйдет, а девушка все равно будет мертвой.

Официанты вызвали охрану, та выставила дебошира на улицу. Через некоторое время он вернулся с братом и снова начал выяснять отношения.

«Парочку повторно вытурили, но они вернулись аки бумеранг в третий раз и теперь докопались до отдыхавшей в баре компании – решили, что виноваты в изгнании они, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Одного из мужчин вызвали на «серьёзный разговор», обернувшийся дуэлью, – ему выстрелили в лицо из газового пистолета. Обидчики бросились убегать. Друзья пострадавшего их догнали, скрутили стрелка и отобрали оружие. Обе стороны написали друг на друга заявления».

Севастополь, Олег Яковенко

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