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Среда, 1 ноября 2023, 19:06 мск

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Черная зима: энергосистема Украины может не пережить сезон

Приближающаяся зима на Украине грозит быть черной и холодной: перебои с электричеством, теплом и водой более чем реальны.

По словам генерального директора YASNO Сергея Коваленко, на сегодняшний день повреждено 270 объектов энергетики – половина всей энергосистемы: либо генерирующие, либо крупные распределительные узлы. Ряд объектов восстановлению не подлежит.

Надеяться на оставшиеся 50% не стоит: инфраструктуру на Украине не обновляли годами. В итоге сегодня требуют ремонта 85% тепловых сетей и 75% электрических.

Киев, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»

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