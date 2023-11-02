В первый день ноября Украина ударила по Крыму пятью ракетами

В первый день ноября Украина атаковала Крым ракетами и авиацией. Об этом сообщает telegram-канал Рыбарь. Все атаки были отбиты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в среду воздушная тревога в Севастополе объявлялась дважды: первый раз около полуночи около 7 часов утра (отбой в 7:20), второй в 10:50 (отбой в 12:56).

«Как оказалось, утренняя попытка удара по Крыму противокорабельными ракетами «Нептун» и последующая атака по Стрелковому были не единственными в этот день, – пишет Рыбарь. – Практически в одно время с ракетным налетом на Херсонскую область ВСУ вновь пытались ударить по Севастополю тремя «Нептунами» в период с 11:10 до 12:04, доведя общее число до пяти в эти сутки.

По всей видимости, противокорабельным комплексом планировалось нанести удар по кораблям ЧФ и складам с БК. Все ракеты были уничтожены истребителями морской авиации в 40-90 км северо-западнее Севастополя.

При этом в тот же момент был осуществлен взлет истребителя МиГ-31БМ Черноморского флота, бортовой РЛС которого обнаружил два самолета тактической авиации воздушных сил Украины и поразил их управляемыми ракетами.

Точный тип авиации неизвестен, однако с высокой долей вероятности это либо МиГ-29, либо Су-27. Эффективность и МиГ-31, и С-400 в связке с А-50 доказывает все большую эффективность. Это позволяет надеяться на более активную борьбу с носителями крылатых ракет Storm Shadow».

Севастополь, Мирослава Мельник

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