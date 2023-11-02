Киев всполошился из-за визита крымчан в Турцию

Киев потребовал у Анкары объяснений по поводу визита представителей администрации Ялты в Стамбул.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ялта намерена подписать соглашение о сотрудничестве одним из муниципальных районов Стамбула – Бейликдюзю. Мэр района Мехмет Мурат Чалык лично провел экскурсию для ялтинской делегации.

Это крайне не понравилось властям Украины.

«Воспринимаем эту ситуацию с чрезвычайной серьезностью, – заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. – МИД Украины уже запросил официальные объяснения турецкой стороны о статусе визита представителей».

Анкара, Мирослава Мельник

© 2023, РИА «Новый День»