Западные союзники все больше начинают настаивать на прекращении точечных операций украинских спецслужб.

После большого материала в The Washington Post об активности украинских спецслужб, особенно по устранению известных российских деятелей, у американской аудитории зафиксирована негативная реакция, пишет telegram-канал «Резидент», ссылаясь на источники в Офисе президента Украины, которые, в свою очередь, цитируют сообщение британской разведки.

Учитывая текущий период бюджетной неопределенности в США, в MI-6 считают, что ГУР и СБУ необходимо сократить активность на этом треке. Об этом уже несколько раз было сказано высшему руководству страны, и приняты соответствующие решения.

Однако, по информации британцев, ГУР может «подрабатывать» в соседних странах.

Например, отмечается, что в Республике Молдова в июле лидер коммунистов Приднестровья Олег Хоржан был убит не без участия коллег из Украины. А сейчас ведутся переговоры по возможной ликвидации еще ряда оппозиционных политиков.

Киев, Платон Ефимчук

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