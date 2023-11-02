В Крыму ожидаются сильные ливни

На Крым надвигается циклон.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью и утром 3 ноября на полуострове ожидаются грозы и дожди: в южных, центральных и восточных районах очень сильные. Ветер изменит направление с восточного на юго-западное и усилится до 15-20 метров в секунду.

В выходные дожди не прогнозируются, но в понедельник, 6 ноября, снова ожидаются ливни.

Все эти дни столбики термометров днем будут подниматься выше +20 градусов. Синоптики отмечают, что летняя температура для Крыма в ноябре – редкость. При этом температурный рекорд поздней осени еще не побит: в конце октября 1929 года было зафиксировано +27,6. В Крыму в этом году последние дни октября «дотянули» только до +25. Однако уже в ближайшие выходные воздух на полуострове прогреется до +27 и, возможно, выше.

Симферополь, Лиана Макоба

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