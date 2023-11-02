В Ялте сделали памятниками два частных особняка

В Ялте внесли в список объектов культурного наследия два особняка и памятную стелу. Об этом сообщила глава городской администрации Янина Павленко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый особняк – это дача «Серые Дрозды» построенная в 1905 году в стиле модерн по заказу вдовы известного ялтинского предпринимателя Иордана Говалло. После смерти хозяйки дачу несколько раз перепродавали, разделили на квартиры и начали сдавать. А после революции особняк национализировали и передали в управление жилищного товарищества.

Там по сей день живут несколько семей, и объявления о сдаче периодически появляются на соответствующих интернет-площадках.

К слову, выглядит особняк не очень: облупившийся подъезд, подгнившие рамы и двери, ржавые решетки, начал разрушаться карниз. Зато в отличном состоянии мраморные ступени, да и весь фасад, в целом, сохранился неплохо.

Второй объект – псевдоготический дом на улице Павленко. По некоторым данным, построен в 1917 году или чуть ранее. Принадлежал вдове генерал-лейтенанта фон Деппа, но, судя по всему, недолго. Тоже был национализирован. Особняк жилой – в нем 4 квартиры. Несколько лет назад дом покрасили, замазав интересные детали на фасаде. Теперь все ремонтные работы жильцам придется согласовывать с властями.

В список объектов культурного наследия так же включили стелу, установленную в апреле 2009 года на набережной Ялты «в память 90-летия исхода из России членов императорской семьи».

И если с первыми двумя объектам все ясно – они являются образцами архитектуры начала ХХ века, то в чем историческая и культурная ценность стелы, не ясно. А градоначальница этого не пояснила. Зато сообщила, что с 2014 в Ялте выявлено более 200 объектов культурного наследия, 70 из них – за последний год.

Ялта, Лиана Макоба

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