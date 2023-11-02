На Украине собираются расширить перечень женских профессий для мобилизации.

На Украине могут расширить перечень женских профессий для мобилизации.

С таким предложением Генштаб обратился к президенту Владимиру Зеленскому. Военные объясняют такой шаг необходимостью заменить мобилизованный мужчин, занимающихся тыловым обеспечением, чтобы отправить их на фронт.

Ожидается, что соотвествующий законопроект будет внесен в Раду через пару месяцев. Одновременно собираются расширить и список специальностей, обладателям которых запрещен выезд за границу.

Киев, Платон Ефимчук

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