На Украине собираются расширить перечень женских профессий для мобилизации.

На Украине могут расширить перечень женских профессий для мобилизации.
С таким предложением Генштаб обратился к президенту Владимиру Зеленскому. Военные объясняют такой шаг необходимостью заменить мобилизованный мужчин, занимающихся тыловым обеспечением, чтобы отправить их на фронт.
Ожидается, что соотвествующий законопроект будет внесен в Раду через пару месяцев. Одновременно собираются расширить и список специальностей, обладателям которых запрещен выезд за границу.
Киев, Платон Ефимчук
© 2023, РИА «Новый День»
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