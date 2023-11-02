В Крыму малыш проглотил иголку, изображая пчелу

В одном из детских садов Керчи ребенок проглотил швейную иголку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел, когда в учреждении готовились к празднику. Воспитатели были заняты с детьми, участвующими в представлении. Один из тех, кому роли не досталось, заскучал, отправился бродить по группе и нашел на полу иголку.

«Мелкий устроил собственный спектакль: взял находку в рот и стал прыгать, изображая пчелу с жалом. Ну и проглотил, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Сообщать взрослым сначала не стал. Пробегал с иголкой какое-то время, позже все же рассказал воспитателям, попутно радуясь, что можно будет на несколько дней откосить от садика. Мальчику сначала не поверили, но на всякий случай позвонили маме».

Женщина тут же отвезла сына на рентген, оборудование показало: мальчик ничего не придумал. Его отвезли в Симферополь, где и достали иглу. Сейчас с ребенком все в порядке.

Будет ли разбирательство, почему ребенок оказался без присмотра и откуда на полу взялась игла, не уточняется.

Керчь, Лиана Макоба

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