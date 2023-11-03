Садоводы юга России просят изменить критерии оценки качества яблок – иначе будет дорого

Садоводы юга России просят Минпромторг временно изменить критерии оценки качества яблок для поставок в торговые сети, чтобы избежать роста цен на эту продукцию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Союзы садоводов Краснодарского края, Дагестана и Крыма, а также Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края направили коллективное обращение вице-премьеру – главе Минпромторга Денису Мантурову, в котором сообщили, что большая часть собранного в текущем году урожая не соответствует заявленным требованиям.

«В связи с негативными погодными условиями в текущем году, повлиявшими на созревание яблока сортов Granny Smith и Golden, хозяйства Краснодарского края, Республики Крым, Ставропольского края, Республики Дагестан получили при сборе большой объем урожая с наличием ярко выраженного румянца и «загара» на поверхности плода, – цитирует обращение садоводов Интерфакс. – На основании существующих сейчас критериев приемки данных сортов в распределительные центры торговых сетей эти дефекты относятся к нестандарту и в общей массе не допускаются до приемки в сети или допускаются при согласовании».

Садоводы просят рассмотреть возможность отнести указанные дефекты к первой категории товара без дополнительных согласований, «так как данная особенность сорта не влияет на его потребительские свойства и вкусовые качества».

Учитывая общее снижение валового сбора, производители – ввиду значительной отбраковки продукции – будут вынуждены повышать цены на яблоки зеленых сортов, предупреждают садоводы.

Симферополь, Лиана Макоба

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