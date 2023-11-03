В Симферополе растут цены на новостройки, в Севастополе снижаются

В октябре в Симферополе существенно выросла цена жилья в новостройках. В Севастополе, наоборот, фиксируется снижение. Анализ проводили специалисты портала «Мир квартир».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в октябре почти все крупные города России с населением более 300 тыс человек продемонстрировали на первичном рынке рост как стоимости квадратного метра, так и средней цены квартиры.

В Симферополе «квадрат» в новостройке подорожал на 11,1%. По этому показателю крымская столица заняла второе место в России после Челябинска.

Средняя стоимость квартиры составила 8 млн 29 тыс 132 рублей, что на 9,7% больше, чем в сентябре.

Севастополь оказался в тройке городов, где цены в новостройках снизились. Средняя цена лота сделала составила 7 млн 981 тыс 808 рублей. Это на 1,3% меньше, чем месяцем ранее.

Симферополь, Лиана Макоба

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